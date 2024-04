Smartphone-"Schnäppchen" für 900 Euro war eine Totalfälschung

Ein Unterallgäuer ist auf einen Betrüger hereingefallen: Das Smartphone, das er für 900 Euro gekauft hatte, entpuppte sich als Fake.

Die Freude über ein Schnäppchen ist bald der Ernüchterung gewichen: Die Polizei Mindelheim berichtet von einem Unterallgäuer, der für 900 Euro ein Smartphone gekauft hatte, das sich auf den zweiten Blick als Totalfälschung herausstellte.

Laut Polizei entdeckte der Mann auf einer Online-Verkaufsplattform das Inserat für ein Smartphone für 1100 Euro. Da es sich angeblich um einen Notverkauf handelte, vereinbarte der Verkäufer eine Übergabe am selben Abend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Landsberger Straße in Mindelheim. Käufer und Verkäufer vereinbarten einen Kaufpreis von 900 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die Smartphones verkaufen

Erst danach stellte der Käufer fest, dass der etwa 30 Jahre alte Verkäufer ihm eine Totalfälschung angedreht hatte. Er ist nicht allein: Erst vor wenigen Wochen ereignete sich ein ähnlicher Betrug in der Mindelheimer Innenstadt, heißt es von der Polizei Mindelheim.

Sie rät von Käufen auf der Straße dringend ab. Besonders „Notverkäufe“ und „Schnäppchen“ seien besonders kritisch zu hinterfragen und zu prüfen. Die Fälschung zeigte sich im aktuellen Fall erst bei der genaueren Betrachtung des Geräts. (mz)