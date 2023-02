Ausgelassene Stimmung beim Ettringer Nachtumzug

Zwei Jahre konnten die Ettringer keinen Nachtumzug zu Fasching veranstalten. Dieses Jahr gab es also einiges nachzuholen.

Am Anfang streikte die Technik noch etwas. Nach Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ wollte die Musik nicht wie der DJ. Den Ettringern machte das gar nichts. Wie im berühmten Song der Schlagersängerin zogen sie durch die Straßen und sangen a cappella, noch bevor der Umzug überhaupt begonnen hatte. Nachdem die defekte Computermaus ausgetauscht war, stand einem fröhlichen Festumzug dann aber nichts mehr im Weg. Um kurz nach 19 Uhr eröffnete Umzugsleiter Georg Böck den Jubiläumsumzug mit einem großen Feuerwerk am alten Ettringer Bahnhof und einem kräftigen „Ettrinarria Hurra!“

Den Auftakt des Umzugs machten die Türkheimer Lurchis und die Samba-Band União do Samba, ehe sich das Faschingskomitee Ettrinarria präsentierte. Vor der Ehrentribüne, auf der unter anderem auch Bürgermeister und Landrat Platz genommen hatten, setzten sie zu mehreren Tanzeinlagen an. Natürlich durften auch die Gummibärchen und Bonbons für die feiernde Menge nicht zu kurz kommen. „Das macht Laune, wenn man als Bürgermeister mit vollen Händen geben kann“, scherzte Georg Böck, als Bürgermeister Robert Sturm Süßigkeiten von der Ehrentribüne zurück auf die Straße warf.

54 Bilder So feierten die Ettringer nach zwei Jahren ihren Nachtumzug Foto: Benedikt Dahlmann

Zwischen 15.000 und 20.000 Menschen waren beim Ettringer Nachtumzug dabei

Seit 2002 lockt der Nachtumzug die Massen ins beschauliche Ettringen. Wo ansonsten gerade einmal etwas mehr als 3000 Menschen wohnen, feierten nach Polizeiangaben heuer zwischen 15.000 und 20.000 Faschingsfreunde. Und die hatten durchaus etwas nachzuholen, nachdem der Umzug in den vergangenen zwei Jahren aus bekannten Gründen ausfallen musste. Dafür bekamen sie auch einiges geboten. So hatte die Faschingsgruppe „Burgo der Drache“ einen Feuerwehrkran in ein feuerspeiendes Ungeheuer umgewandelt. Dazu kamen Hexen, Löwen und Feuerspucker, die dem Publikum den Atem raubten – vor Schreck oder vor Begeisterung.

Neben den klassischen Faschingsmotiven um Cowboys, Indianer und Wikingern lagen dieses Jahr Super Mario, Harry Potter und Robin Hood hoch im Kurs. Gleich mehrere Faschingshaufa und Landjugenden hatten sich eines dieser Themen ausgesucht. Und natürlich durften auch die Kleinsten in der Minigarde nicht fehlen. Mit den Faschingsfreunden Günztal und ihrem Après-Ski-Zug endete die Kolonne standesgemäß. 95 Gruppen waren zu diesem Zeitpunkt über drei Stunden lang durch Ettringen gelaufen. Dabei tanzten auch einige Einsatzkräfte mit, die dafür sorgten, dass alle sicher durch die Nacht kamen.