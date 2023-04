So geht Inklusion: Andreas Weser wechselt aus den Werkstätten in einen neuen Job

Andreas Weser hat nach der Schule in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Doch er träumte von einem "normalen" Job – und hat ihn nun bekommen.

Andreas Weser ist ein junger Mann, der nach der Schule begonnen hat, in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Bei den Unterallgäuer Werkstätten (UAW) in Mindelheim war der heute 22-Jährige erst in der Montage, dann in der Schreinerei tätig. Sein großer Wunsch aber war es, ganz "normal", wie die meisten Menschen in einem Betrieb auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten, um so ein selbstbestimmtes und vom sozialen Hilfesystem unabhängiges Leben führen zu können. Nun ist die Freude groß: Nach einem Praktikum ist der Zaisertshofener von der Firma Rathgeber in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernommen worden.

Unterstützung bei seinem Lebenswunsch bekam Andreas Weser von Integra, einem Arbeitsbereich der Unterallgäuer Werkstätten, der half, eine passende Arbeitsstelle zu finden. In einem Praktikum konnte Andreas Weser in die Arbeit bei der Firma Rathgeber hineinschnuppern. Dort werden unter anderem Produktkennzeichnungen für dekorative und technische Einsatzzwecke hergestellt, mit und ohne RFID/NFC-Technik.

Inklusion: Der 22-Jährige fühlt sich wohl bei der Firma Rathgeber

Nach dem Motto "Zuerst platzieren, dann qualifizieren!" eignete sich der 22-Jährige mithilfe von Integra die erforderlichen fachlichen und sozialen Kompetenzen für seine Aufgabe an und baute diese aus. Andreas Weser hat bei Rathgeber mit seiner Ausdauer und Motivation sowie als Mensch beeindruckt, heißt es in einer Mitteilung. Die Kolleginnen und Kollegen standen ihm mit Rat und Tat zur Seite. Er selbst fühlt sich bei Rathgeber sehr wohl.

Über die Vermittlungsmaßnahme "Büwa" (Begleiteter Übergang aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt) ist Andreas Weser nun in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übernommen worden. Die Firma Rathgeber erhält finanzielle Unterstützung, um seinen Arbeitsplatz langfristig zu erweitern und zu sichern. Begleitet wird der 22-Jährige fortan vom Integrationsfachdienst. Er selbst ist "sehr froh" über seine neue Arbeitsstelle, sagt er, wo er derzeit Teile vernietet und mittels Lasertechnik beschriftet. (mz, home)