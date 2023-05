Mindelheim

vor 32 Min.

So will die Pfarrei Mindelheim umweltfreundlicher werden

Das Umweltteam der Pfarrei St. Stephan in Mindelheim von links: Gudrun Schraml, Brigitte Reithmeier, Monika Pawelke, Oswald Erdinger, Jutta Lauerer, Wolfang Buxbaum. Nicht auf dem Bild zu sehen sind Stefan Ludwig und Stefan Hauke.

Plus Die Kirchen besitzen Immobilien. Es lohnt sich also auch für sie, genauer hinzusehen, wie viel Energie verbraucht wird. Die Pfarrei St. Stephan geht das Thema an.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Dass Umweltschutz und Ressourcenschonung ein wichtiges Anliegen der katholischen Kirche sind, daran lässt der Augsburger Bischof Bertram Meier keinen Zweifel. Vor drei Jahren hat er die Stellen eines Klimaschutzmanagers und einer Umweltreferentin auf Diözesanebene eingerichtet. Der oberste Hirte in der Diözese sieht die Kirche in der Verantwortung, die Schöpfung zu bewahren, sagt Gemeindereferentin Gudrun Schraml von der Pfarrei St. Stephan in Mindelheim.

Wolfgang Buxbaum gehört dem Energieteam der Stadt Mindelheim an

Auf örtlicher Ebene hat nun Wolfgang Buxbaum von der Kirchenverwaltung dafür gesorgt, dass ein Umweltmanagementprozess in Gang kommt. Buxbaum ist bei der Genobank Unterallgäu beschäftigt, engagiert sich aber in seiner Freizeit bereits seit Längerem für Umweltthemen. Der 51-Jährige gehört auch dem Energieteam der Stadt Mindelheim an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen