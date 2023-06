Sperrungen, Wochenmarkt und Parkplatzsituation durch Frundsbergfest-Aufbau

Das Frundsbergfest bringt einige Einschränkungen mit sich: Hier erfahren Sie, welche Straßen gesperrt sind und wie es um Parkplätze und den Wochenmarkt steht.

Der größte Teil der Aufbauarbeiten für das Frundsbergfest beginnt am Freitag, 16. Juni. Das Lager der Gruppe Georg von Frundsberg wird allerdings schon ab Freitag, 9. Juni, aufgebaut. Deshalb ist das Untere Tor mindestens an diesem Tag vollständig gesperrt. Nach dem Aufbau kann dort nur noch eingefahren werden. Die Ausfahrt im Westen der Stadt erfolgt dann über die Gerberstraße.

Diese Straßen in Mindelheim sind gesperrt

Spätestens ab Dienstag, 20. Juni, werden die Tribünen am Marienplatz und in der Maximilianstraße aufgebaut. Dann ist auch die Durchfahrt in der Maximilianstraße nicht mehr möglich. Die Sperrung erfolgt an der Steinstraße, sodass dort noch ausgefahren werden kann. Auch zwischen dem Café Sisters und der Hypo-Vereinsbank ist die Maximilianstraße gesperrt. Davor wird ein Wendeplatz eingerichtet, auf dem nicht geparkt werden darf.

Die Parkplätze in der Maximilianstraße stehen während des Festes von Montag bis Freitag zur Verfügung. An den Wochenenden gibt es Angaben der Stadt zufolge außerhalb des Altstadtrings einige Einschränkungen, zum Beispiel auf dem Forums-Parkplatz aufgrund der Verlegung des Wochenmarktes. An den Wochenenden ist die Stadt wie beschrieben gesperrt. Unter der Woche ist die untere und obere Maximilianstraße zwar befahrbar, aber es ist nicht möglich, durchzufahren.

Der Wochenmarkt in Mindelheim wird auf den Parkplatz am Forum verlegt

Die Stadt teilt weiter mit, dass der Wochenmarkt verlegt wird. Um den Aufbau am Marienplatz möglich zu machen, wird der Wochenmarkt von Dienstag, 20. Juni, bis einschließlich Dienstag, 11. Juli, auf den Parkplatz am Forum verlegt. (mz)

