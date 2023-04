Beim Jugendrotkreuz können Kinder spielerisch für den Ernstfall lernen

Sieben Kinder üben beim Jugendrotkreuz in Mindelheim für den Kreiswettbewerb in Woringen - und verwandeln ihren Ausbilder dabei in einen Rollbraten.

Wer als Ausbilder beim Jugendrotkreuz arbeitet, kann einiges erleben: Der Fingerkuppenverband ist noch die kleinste Verarztung, die die sieben Kinder an diesem Nachmittag vornehmen. Maximilian (12) legt ihn fachmännisch Rosemarie Asmanis an, der Leiterin der Jugendarbeit beim Roten Kreuz in Mindelheim. Ihr Mann Sven liegt wie bewusstlos am Boden und die Kinder bringen ihn schnell in die stabile Seitenlage. Mit geübten Griffen ist das für sie kein Problem. Doch dann machen sie auch noch einen „Rollbraten“ aus ihm.

Sven wird in eine Rettungsdecke gehüllt und erneut in die stabile Seitenlage gebracht. Die Kinder sind konzentriert und mit Feuereifer dabei und haben auch noch sichtlich Spaß. Die Vorgeschichte zur nächsten Übung lautet, dass Papa Sven die Kinder geärgert hat: Immer wieder hat er ihnen während des Essens Pommes stibitzt, und zwar so lange, bis eines der Kinder die Beherrschung verloren und ihm seine Gabel in den Arm gerammt hat. Glücklicherweise ist dieser Teil nur erfunden. Damit die Kinder üben können, wie sie aus Dreieckstüchern einen rutschfesten Ring basteln und diesen mit einem Verband rund um die Gabel fixieren, hat sich Sven aber tatsächlich eine krumme Gabel an den Arm gebunden. Die Kinder wissen: Einen Fremdgegenstand aus der Wunde zu reißen, bedeutet möglicherweise eine starke Blutung und zusätzliche Infektionsgefahr. Bis der Arzt kommt, gilt es also die Stelle zu stabilisieren und zu schützen.

Glücklicherweise steckt die Gabel nicht wirklich in Sven Asmanis Arm. Isabell weiß, dass sie die Gabel nicht entfernen, sondern die Verletzung stabilisieren und schützen soll. Foto: Ulla Gutmann

Maximilian (12) und Isabell (10) sind die Kinder von Alexander Lanzer. Auch er arbeitet an diesem Tag als Ausbilder und wird von den Kindern nach einem fiktiven Sturz vom Fahrrad zunächst mit einem Kopfverband versorgt. Es folgen Verbände für die Knie und Hände und auch eine Armbinde wird ihm angelegt. Abschließend legen ihm die Kinder die golden glänzende Rettungsdecke um, nur das Gesicht schaut noch heraus. Ella (12) ruft derweil unter der Nummer 112 den Rettungsdienst an und erklärt, was passiert ist. Das Telefon ist dabei im Wortsinn ein Handy, denn Ella spricht in ihre Hand.

Durch die Übung in Erster Hilfe verlieren die Kinder die Scheu, zu helfen

Rosemarie Asmanis Tochter Ronja (5) und ihre Freundin Anna (6) üben gleich weiter mit den Verbandsrollen an den Armen von Rosemarie. Links und rechts ein Verband und der wird auch noch mit Filzstift verziert: Jedes Kind hinterlässt seinen Namen, Herzchen oder andere kleine Kunstwerke auf dem Werk.

Ronja (links) und ihre Freundin Anna üben mit Rosemarie Asmanis, wie man Armverbände anlegt. Foto: Ulla Gutmann

Ella aus Unterrieden hat das Jugendrotkreuz bei der Ferienfreizeit kennengelernt und ist dabei geblieben. Und Tobias (10) aus Unterauerbach geht in die gleiche Klasse wie Isabell, die ihn überzeugt hat, mitzumachen. Rosemarie Asmanis beschreibt es so: „Die Kinder sollen Spaß haben und spielerisch lernen. Sie verlieren die Scheu hinzugehen und zu helfen. Oft hilft es schon viel, wenn jemand da ist, beruhigend redet und professionelle Hilfe holt. Viele Kinder bleiben dabei, auch noch als Erwachsene oder erlernen einen anderen sozialen Beruf.“

Was sie gelernt haben, können sie beim Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes unter Beweis stellen, der am Samstag, 13. Mai, in Woringen stattfindet. Die Kinder müssen darin als Gruppe Aufgaben aus dem Bereich Erste Hilfe lösen und auch Fragen zur Geschichte des Roten Kreuzes beantworten. Auch bildnerisches Gestalten und zu guter Letzt das Aufräumen gehören an diesem Tag dazu, an dem bei allem Wettbewerb Spaß, Kameradschaft und Fair Play im Vordergrund stehen.