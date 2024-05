Stadt vergibt Aufträge für Kita "Anna von Teck"

Der Stadtrat hat sechs Planungsaufträge für den Neubau der Kita "Anna von Teck" vergeben. Die Gesamtsumme ist beträchtlich.

Es geht weiter voran mit dem Neubau für die Kita "Anna von Teck", der im Mindelheimer Norden entstehen und fünf Kindergarten- sowie zwei Krippengruppen Platz bieten soll: In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Planungsaufträge im Gesamtwert von 942.000 Euro vergeben.

Das Augsburger Büro, das die Sanierung der Stadtbücherei plant, bekommt den Zuschlag für die Objektplanung der Kita "Anna von Teck"

Am stärksten schlägt mit 457.000 Euro die Objektplanung zu Buche. Der Auftrag geht an das Büro Schrammel Architekten und Stadtplaner in Augsburg, das auch für die Sanierung der Stadtbücherei verantwortlich zeichnet. Um den Auftrag hatten sich 23 Büros beworben, 17 hätten die Anforderungen der Stadt erfüllt, doch nur fünf kamen in die engere Auswahl. Schrammel Architekten und Stadtplaner setzten sich mit knappem Vorsprung durch und werden für die Planung, die Ausschreibungen und die Bauleitung zuständig sein. "Die müssen schon was tun für ihr Geld", rechtfertigte Jessica Maurus von der Bauverwaltung der Stadt das hohe Honorar.

Bei der Tragwerksplanung kamen mit einem Honorar von 109.000 Euro Bfp Ingenieure aus Augsburg zum Zug, bei der Freianlagenplanung Geiger und Waltner aus Kempten für 119.000 Euro. Die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär- sowie die Elektroplanung übernimmt für 148.000 Euro und 109.000 Euro das Ingenieurbüro Lutzenberger aus Mindelheim. Die Beschlüsse für die Vergaben fielen jeweils einstimmig. Parallel zu den jetzt vergebenen Planungen arbeitet die Stadt am notwendigen Bebauungsplan. Bereits im kommenden Frühjahr könnte dann Baureife bestehen. (baus)