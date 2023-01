Windkraft in Mindelheim: Transparenz hinter verschlossenen Türen

Plus Der Stadtrat informiert sich auf einer ganztägigen Klausursitzung über Windkraft in Mindelheim. Warum die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist, begründet der Bürgermeister.

Der Mindelheimer Stadtrat wird sich am Samstag, 4. Februar auf einer Klausursitzung mit allen Fragen rund um mögliche Windkraftanlagen im Stadtwald östlich von Mindelheim befassen. Zwei Experten werden den Kommunalpolitikern als Ansprechpartner zur Verfügung stehen – allerdings nur hinter verschlossenen Türen.