Trauer in Mindelheim um Elsa Maria Ried

Die Mindelheimer Bäckersfrau ist hochbetagt gestorben.

In ihrem Leben gab es zwei große Konstanten, für die sie von morgens bis nachts da war: ihre Familie und den Familienbetrieb, die Bäckerei Ried. Jetzt ist Elsa Maria Ried im Alter von 93 Jahren im Marienheim Mussenhausen verstorben, wo sie die letzten Jahre ihres Lebens gut versorgt worden war. Um sie trauern besonders ihre Kinder und Enkel.

Von Anfang an hat sie ihren Mann in der Bäckerei unterstützt

Die Bäckerei Ried ist in den 20er Jahren in Mindelheim gegründet worden. Hermann Ried aus Augsburg hatte sich in Mindelheim niedergelassen und bei der Silvesterkirche die Bäckerei gegründet. Seine Frau Elsa Maria, eine gebürtige Mindelheimerin, hat ihn dabei von Anfang an mit großem Fleiß im Geschäft unterstützt. Die tief gläubige Katholikin ist aber auch gerne in die Kirche gegangen. Elsa Maria Ried ist eine geborene Anwander. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, wobei ein Sohn leider bereits verstorben ist. Elsa Maria Ried hat gerne in Mindelheim gelebt. Auf ihre Heimat war sie stolz. Wer sie näher gekannt hat, hat ihren Sinn für Stil und ihre Freundlichkeit geschätzt. Noch mit 75 Jahren half sie im Verkauf in der Filiale in der Maximilianstraße aus.

Heute hat die Mindelheimer Bäckerei 15 Filialen

Die Bäckerei Ried gibt es nun in vierter Generation. Hermann jun. hat den Betrieb bereits von seinem Vater übernommen. Inzwischen besteht das Unternehmen aus 15 Filialen, die im Umkreis von rund 30 Kilometern um Mindelheim herum aufgebaut wurden. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die Firma.

Der Trauergottesdienst für Elsa Maria Ried findet am Freitag, 30. September, um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan statt. Anschließend ist Beerdigung auf dem Mindelheimer Friedhof. (jsto)