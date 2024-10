Unbekannter beschädigt Kirchentür

Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 8.45 Uhr, hat eine unbekannte Person die Eingangstür der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Mindelheim an der Rückseite beschädigt. An der Tür fanden sich laut Polizei keine Hebelspuren, was darauf hindeute, dass die Beschädigung durch starkes Ziehen mutwillig verursacht wurde. Anwohner oder Passanten, die in der Brunnenmaierstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

