Bei der Brauerwiese in Mindelheim ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei hat eine 27-jährige Autofahrerin beim Rückwärtsfahren in der Dr.-Hermann-Straße den Wagen einer 64-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)

