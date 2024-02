Unfall mit einem radelnden "Geisterfahrer"

Ein Radler war in Mindelheim auf der falschen Spur unterwegs und stößt mit Auto zusammen.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Mühlweg//Bad Wörishofer Straße in Mindelheim ist am Freitag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer vom Mühlweg in die Bad Wörishofer Straße einfahren. Der 36-jährige Fahrradfahrer fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, wollte den Mühlweg vor dem Auto überqueren und fuhr in die rechte Seite des Wagens.

Durch den Aufprall stürzte der Radler und wurde schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. (mz)