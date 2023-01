ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die täuschend menschlich Texte produzieren kann. Auch Schulaufgaben kann der Bot lösen. Wie Schulen nun darauf reagieren.

IT, KI und GPT - was wie der Anfang eines alten Liedes der Fantastischen Vier klingt, sind in Wahrheit große Herausforderungen, denen sich Schulen heutzutage stellen müssen. Letztgenannte Abkürzung steht für "Generative Pre-Trained Transformer", wörtlich und zugleich recht staksig übersetzt ein "vorgeschulter erzeugender Umwandler", der "chatten", also ratschen kann. ChatGPT ist nämlich eine künstliche Intelligenz (KI), die mit einer unglaublichen Datenmenge aus menschlichen Texten bespielt wurde und nun in der Lage ist, aus diesen Daten eigene Texte zu produzieren.

Für Schulen könnte der Chatbot damit ein Problem darstellen. So hat der Bot bei Hausaufgaben für Fünftklässler schnell eine Antwort parat:



Hallo ChatGPT, was hatten Frauen und Männer für Aufgaben in der Steinzeit?

In der Steinzeit hatten Frauen und Männer unterschiedliche Aufgaben, die auf ihren jeweiligen Fähigkeiten basierten. Frauen waren in der Regel für die Pflege und Erziehung von Kindern, [...] verantwortlich. Männer waren hauptsächlich für die Jagd und den Schutz der Gruppe zuständig.



Sollte die KI den Kindern also verboten werden? Sibylle Gerner, Schulleiterin der Maria-Ward-Realschule, hat dazu eine klare Meinung: "Das Verteufeln bringt gar nichts. Wir müssen schauen, dass wir uns mit ChatGPT auskennen und das Programm pädagogisch einbauen." Wenn der Chatbot also einem Schüler dabei hilft, die binomische Formel besser zu verstehen, sollte das Potential genutzt werden. Schüler, die täuschen, würden am Ende sowieso immer auffallen.

Transferfragen kann der Bot nicht beantworten

Ähnlich sieht das auch Bertram Hörtensteiner, Schulamtsdirektor im Unterallgäu: "Wenn man sich bis jetzt bei Google oder Wikipedia bedient hat, kann man sich heute eben bei ChatGPT bedienen. Wir müssen die Entwicklung proaktiv angehen, Gefahren aufzeigen und konstruktiv-kritisch mit der KI umgehen." Den Schulen wolle man dabei freie Hand lassen. "Die Schulleitungen haben sich jetzt auf den Weg gemacht und machen das auch selbstständig." Auf alle Schulleitungen trifft das jedoch nicht zu. Von der Berufsschule Mindelheim bekam unsere Redaktion die Rückmeldung, dass man sich mit dem Thema noch nicht befasst habe und das in naher Zukunft auch nicht der Fall sei.

Hey ChatGPT, ich bin's nochmal. Was sagst du eigentlich dazu, wie Schulen mit dir umgehen sollen?

Schulen können ChatGPT als Werkzeug verwenden, um Schüler bei ihren Lernprozessen zu unterstützen. [...] Es ist jedoch wichtig, dass Schulen ChatGPT nicht als Ersatz für den menschlichen Unterricht oder die Interaktion mit Lehrern und Mitschülern verwenden. [...] Es ist auch wichtig, dass Schulen eine angemessene Datenschutzstrategie haben, um sicherzustellen, dass die Daten der Schüler geschützt werden.

Um das zu erreichen, will Sibylle Gerner den Chatbot innerhalb der nächsten Wochen im Unterricht thematisieren lassen. Dabei soll dann auch klar werden, dass man sich auf Transferfragen immer noch selbst vorbereiten muss. "Man kann bei Referaten zu einem vorgegebenem Thema natürlich auf Informationen vom Bot zurückgreifen. Dann ist für uns aber trotzdem der Vortrag entscheidend. Dazu gehören auch Rückfragen, die beantwortet werden müssen." Das sieht auch der Chatbot so:

Vergleiche deine Ergebnisse über die Aufgaben von Frauen und Männern in der Steinzeit mit deinen Erwartungen. Was fällt dir auf?

Da ich als künstliche Intelligenz keine Erwartungen habe, kann ich nicht sagen, ob meine Ergebnisse mit meinen Erwartungen übereinstimmen.

Selbst zu denken wird unseren Schülern also auch in Zukunft keine KI der Welt abnehmen.