Zwei Radfahrer stürzen und verletzen sich schwer

Sommerliche Radausflüge endeten in zwei Fällen im Krankenhaus.

Zwei Radfahrer sind bei Stürzen schwer verletzt worden. Laut Polizei in Mindelheim ereignete sich der erste Unfall in der Mindelheimer Altstadt. Am frühen Donnerstagmittag befuhr ein 32-jähriger Radler die Maximilianstraße. Beim Queren der Straße auf der Brücke beim Unteren Tor stieß er mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der zweite Unfall passierte am Donnerstagmittag in Unterrieden. Ein 39-jähriger Rennradfahrer wollte auf die Pfaffenhauser Straße abbiegen. Dabei rutschte sein Vorderrad unter ihm weg. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Sein Fahrradhelm verhinderte laut Polizei Schlimmeres. Außerdem waren Ersthelfer vor Ort, die den Verletzten versorgten, bis er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. (mz)