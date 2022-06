Verbotene Prostitution in einem Mindelheimer Hotel

Eine Sexarbeiterin bot ihre Dienste an und muss nun ein Bußgeld zahlen.

Bei der Polizei wurde am Donnerstag angezeigt, dass eine Prostituierte ihre Dienste in einem Mindelheimer Hotel anbietet. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht. Die Polizeibeamten fanden in dem Zimmer einer 46-jährigen Frau diverse Utensilien, die auf Sexarbeit schließen ließen.

Sexarbeit ist zwar als Beruf anerkannt, in Mindelheim aber verboten

Obwohl Sexarbeit seit 2022 als Beruf anerkannt, ist sie nicht überall erlaubt, und das gilt laut Polizei auch in Mindelheim. Die Frau muss mit einem Bußgeld rechnen. (mz)