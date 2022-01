Vom Pferdekarren zum Tanklöschzug: Die Mindelheimer Feuerwehr im Wandel

Plus Moderne Feuerwehrfahrzeuge sind heute nicht mehr wegzudenken. Doch wie löschten die Wehren vor 150 Jahren ein Feuer? Die Mindelheimer Wehr blickt zurück auf völlig andere Zeiten.

Im Notfall schon immer zur Stelle sind und waren die freiwilligen Helfer der Feuerwehr. Für ihre oft gefährlichen Einsätze haben die Kameradinnen und Kameraden heute moderne Schutzausrüstung und Geräte. Das sah vor 150 Jahren ganz anders aus.