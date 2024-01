Wechsel in der ÖDP-Fraktion des Mindelheimer Stadtrats

Jan-Erik Ahlborn legt sein Mandat nieder. Wer ihm nachfolgt, steht bereits fest.

In der jüngsten Sitzung hat der Mindelheimer Stadtrat Jan-Erik Ahlborn sein Amt niedergelegt. Er war bei der Kommunalwahl 2020 in den Stadtrat eingezogen und bildete zusammen mit Peter Miller die ÖDP-Fraktion. Wie Ahlborn auf Nachfrage mitteilt, ist ihm die Entscheidung, aus dem Stadtrat auszuscheiden nicht leicht gefallen.

Als Grund nennt er gesundheitliche Probleme, die ihm die Arbeit in dem Gremium zunehmend erschwert hätten. Ihretwegen wird er in den kommenden Monaten auch an einer zeitintensiven, berufsbegleitenden Umschulung teilnehmen. Weil Ahlborn befürchtete, aus gesundheitlichen oder auch Zeitgründen immer wieder Sitzungen absagen zu müssen, hat er das Amt nun aufgegeben.

Silke Lotterbach folgt Jan-Erik Ahlborn im Mindelheimer Stadtrat nach

Auch sein Engagement bei der Sicherheitswacht hat Ahlborn reduziert, will dort aber wie am Wildbienenlehrpfad weiterarbeiten. Beide Tätigkeiten könne er zeitlich flexibler gestalten als seine Tätigkeit im Stadtrat und sie seinem Gesundheitszustand anpassen. Wenn es ihm wieder besser geht, könne er sich vorstellen, bei einer der nächsten Kommunalwahlen wieder anzutreten.

Der ÖDP-Fraktionsvorsitzende Peter Miller dankte Ahlborn für sein Engagement und bedauert den Verlust seiner bereichernden Impulse. Er habe aber volles Verständnis für diesen Schritt und wünsche ihm alles Gute. Nachfolgerin von Ahlborn wird Silke Lotterbach. Die stellvertretende Vorsitzende des Bund Naturschutz Memmingen-Unterallgäu hat die Artenschutz-Aktion "Jeder Quadratmeter zählt" ins Leben gerufen und ist die vierte Frau im 25-köpfigen Mindelheimer Stadtrat. (baus)