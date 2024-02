Paket mit Silbermünzen aus Haus in Amberg gestohlen

Wertvolle Fracht erreichte in Amberg den Empfänger nicht - jemand hat das Paket mit Silbermünzen gestohlen. Die Polizei ermittelt.

In Amberg wurde offenbar ein Paket mit wertvollem Inhalt gestohlen - Silbermünzen. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 22. Februar, ereignet. Ein 29-Jähriger, der in einem Mehrfamilienhaus in Amberg lebt, hatte an diesem Tag ein Paket mit Silbermünzen erhalten. Der Paketzusteller habe das Paket im Wohnhaus abgelegt. Der 29-Jährige erhielt eine Zustellungsbestätigung, doch von den Münzen fehlte jede Spur. Sie haben laut Polizei einen Wert von etwa 700 Euro. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus und bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

