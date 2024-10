Kartoffel klauben macht Spaß: Wie Goldgräber im eigenen Garten

Natürlich kann man bei der Gartenarbeit Handschuhe tragen, aber seien wir ehrlich: Richtig Spaß macht es doch erst, wenn man mit den Händen in der Erde wühlen kann und am Abend das Schwarze unter den Fingernägeln von einem erfolgreichen Gartentag zeugt. Ist übrigens keine Einbildung meinerseits, sondern wissenschaftlich erwiesen, dieses Gartenglück: In der Erde gibt es ein Bakterium mit dem schönen Namen Mycobacterium vaccae, das den Spiegel des Glückshormons Serotonin in unserem Gehirn erhöht. Klingt etwas gruselig? Ist es irgendwie auch – aber Hauptsache, es wirkt!

Als ich zuletzt in der Erde gewühlt habe, hatte ich sogar doppelt Grund, um glücklich zu sein. Denn neben Mycobacterium vaccae bereitete mir auch eine Schatzsuche große Freude.

Alles begann mit der Grabegabel. „Achtung, pass auf, dass du keine Kartoffeln aufspießt“, sagte ich neunmalklug und zeigte gleich mal, wie ich das machen würde, bin ja schließlich Kartoffelzüchterin mit jahrelanger Erfahrung (nicht ...). Reingestochen mit der Grabegabel, schön seitlich vom Erdhügel, der über den Sommer hin eigenhändig von mir aufgeschüttet worden ist. Ein bisschen wackeln, kippen, Erde hochhebeln. Profi am Werk. Doch was hing denn da plötzlich am Zinken der Gabel, einmal quer durchspießt? Natürlich ... unsere erste, selbst angebaute Kartoffel! Ein dickes Ding – nur leider jetzt nicht mehr heil. Gefreut habe ich mich trotzdem über die erste „Laura“. Und sie sollte noch viele große und kleine Freundinnen bekommen.

Die erste Kartoffel aus eigenem Anbau war leider gleich ein Opfer der Grabegabel

Das mit der Grabegabel haben wir dann allerdings schnell bleiben lassen, um nicht noch weitere Opfer zu erzeugen. Die aufgeschüttete Erde war sowieso fluffig genug, um die Schatzsuche mit den Händen und einer kleinen Schaufel anzugehen. Da! Ein Kartoffelnest! Ein paar dicke Knollen, dazwischen Mini-Knöllchen, alle eng aneinander gekuschelt. Was für eine Ernte. Ich könnte ewig Kartoffel klauben. Jetzt weiß ich, wie sich die Goldgräber gefühlt haben müssen!

Zehn Knollen hatte ich im Frühjahr gelegt, doch offenbar sind nicht alle „Lauras“ etwas geworden (ich persönlich habe da ja die Schnecken im Verdacht ...). Aber immerhin knapp viereinhalb Kilo sind am Ende in meinem Eimer gelandet. Ich bin wirklich zufrieden: Erstens, weil sich der Pflegeaufwand in Grenzen hielt (vor allem, wenn man ihn mit Tomaten vergleicht, die man in manchen Phasen täglich hochbinden, ausgeizen, gießen, düngen und anderweitig betüteln muss). Zweitens, weil durch das Anhäufen der Erde auch der harte Lehmboden an der Stelle etwas verbessert wurde. Drittens, weil das Ausgraben so viel Freude bereitet hat. Und viertens: Weil ich mir einbilde, dass die Kartoffeln viiiiiel besser schmecken als die, die es zu kaufen gibt.