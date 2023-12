Christoph Bischlager ist Sportstar des Monats November

Der Gehörlosen-Leichtathlet Christoph Bischlager ist von den MZ-Lesern zum Sportstar des Monats November gewählt worden. Er hat ein spannendes Jahr hinter sich.

Die MZ-Leser haben gewählt: Christoph Bischlager ist ihr MZ-Sportstar des Monats November. Bischlager ist im Unterallgäu kein Unbekannter: Der Warmisrieder, der mittlerweile in München lebt und arbeitet, hat in den vergangenen Jahren im Gehörlosensport zahlreiche deutsche und internationale Erfolge gefeiert.

Stolze 159 deutsche Meisterschaften stehen bei ihm in verschiedenen Sportarten zu Buche. Im November, dem Monat der MZ-Wahl, wurde er in Tokio zudem zweifacher "japanischer Meister"im Kugelstoßen und Diskuswerfen bei den offenen japanischen Meisterschaften.

Medaillen bei nationalen und internationalen Wettbewerben

Überhaupt war sein Jahr wieder sehr erfolgreich: Im März nahm Bischlager im polnischen Torun an der Masters-Hallen-WM teil und belegte dort im Kugelstoßen mit 13,97 Metern den dritten und mit einer Weite von 39,68 Metern im Diskuswurf den sechsten Platz. Das alles ohne Training, da Bischlager zusammen mit seiner Freundin und seiner kleinen Tochter zuvor zwei Monate in Australien und Neuseeland im Urlaub waren.

In Tokio wurde Bischlager zweifacher "japanischer" Meister. Foto: Christoph Bischlager

Es folgte die deutsche Gehörlosen-Meisterschaft in Singen, wo Bischlager seine Titel im Kugelstoßen (14,04 Meter) und Diskuswerfen (39,12 Meter) verteidigen konnte. Mit dem Speer reichte es zur Bronzemedaille. Trotz seiner Einschränkung nimmt Bischlager auch immer wieder an "normalen" Wettbewerben teil, so auch bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Mönchengladbach. Auch hier hatte er die Konkurrenz in seinen Paradedisziplinen im Griff: Gold im Kugelstoßen (13,47 Meter) und mit dem Diskus (41,29 Meter).

Auch mit der Mannschaft ist Bischlager erfolgreich

Der nächste internationale Wettbewerb fand erneut in Polen statt: In Stettin ging es für Bischlager bei der Gehörlosen-EM um Medaillen. Im Diskuswerfen holte er mit 42,67 Metern die Silbermedaille, mit der Kugel schrammte er knapp am dritten Platz vorbei. Ehe es für den Athleten nach Tokio zu den offenen japanischen Meisterschaften ging, gewann er mit der Mannschaft bei der Masters-Team-Meisterschaft in Troisdorf noch die Goldmedaille. "Das hat jahrelang nicht geklappt", sagt Bischlager, der mit seinen Leistungen im Kugelstoßen und Diskuswurf maßgeblichen Anteil am Titelgewinn hatte.

Ihn freut die Auszeichnung zum MZ-Sportstar des Monats sehr - und will auch im kommenden Jahr weitere Erfolge feiern. In der Hallensaison stehen Mastersmeisterschaft in Dormund, die Gehörlosen-DM in Hamburg sowie die Hallen-EM der Masters in Torun/Polen auf dem Programm, im Sommer folgen dann weitere drei deutsche Meisterschaften. "International wäre im Juli die Gehörlosen-Weltmeisterschaften in Taipeh/Taiwan, im August die Masters-WM in Göteborg/Schweden und eventuell im November wieder die japanischen Meisterschaften mit internationaler Beteiligung in Tokio/Japan", skizziert Bischlager seinen Wettkampfkalender. Weitere Medaillen sind auf jeden Fall eingeplant.