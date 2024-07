47-Jähriger fährt mit Auto Schlangenlinien und wehrt sich gegen Polizeikontrolle

In der Nacht auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen Wagen, der mit starken Schlangenlinien auf der B16 unterwegs war. In Mindelheim musste der 47-jährige Autofahrer dieses Autos seine Fahrt frühzeitig beenden, weil er von einer Streifenbesatzung gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann den eingesetzten Beamten gegenüber sehr unkooperativ und versuchte, einen Polizisten wegzuschieben, heißt es im Polizeibericht. Und weiter: Er wurde daher zu Boden gebracht, wobei er Widerstand leistete. Weil die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, ordneten sie eine Blutentnahme an. Der 47-Jährige muss sich nun vermutlich gleich für mehrere Straftaten verantworten, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. (mz)

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlangenlinie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis