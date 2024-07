Das Großprojekt auf dem Löwenbräu-Areal Bad Wörishofen wird kleiner

Da, wo einmal die Löwenbräu-Arkaden stehen sollen, steht derzeit nur ein Bauzaun. Doch nun kommt wieder Bewegung in das Vorhaben. Der Stadtrat genehmigte am Montagabend eine Umplanung. Vorgelegt wurde eine deutlich abgespeckte Version des Großprojektes direkt am Kurpark. Auch ein möglicher Starttermin wurde genannt.

Lange diskutiert wurde nicht über die Umplanung - eine Tektur - wenngleich Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) den Redebeitrag von Manfred Gittel (FW) als „Co-Referat“ bezeichnete. Gittel hatte daran erinnert, dass man bereits seit 2012 über die Zukunft des Löwenbräu-Areals spreche. „Das, über das wir heute beschließen, könnte man fast schon historisch nennen“, sagte Gittel. „Es blieb ruhig – bis 2017 das kam, was die einen Leuchtturm-Projekt nannten, die anderen Walhalla-Säulen“, erinnerte er. Dass es - nach einer Umplanung - seit 2021 ruhig um das größte Bauprojekt in der Innenstadt seit Jahrzehnten geworden war, stellte Gittel ebenfalls dar. Kritisch wurde er auch: „Wenn der letzte Stadtrat von Anfang an dem Projekt so positiv gegenübergestanden wäre, wie er es beim Projekt Kreuzer-Areal war, dann – so ist zu vermuten - würden die Löwenbräu-Arkaden heute schon fast stehen. Und das Kreuzer-Projekt ist zumindest für mich wahrlich kein Leuchtturm-Projekt, wenn es auch besser ist als das, was vorher an dieser Stelle stand.“

Mahnung, nicht ein Bauprojekt gegen ein anderes in Bad Wörishofen auszuspielen

Bürgermeister Welzel wollte das nicht so stehen lassen und erinnerte an Hürden, die es gegeben habe. „Wir können dankbar sein, dass das Projekt auch in diesen Zeiten fertiggestellt wird“, sagte er. Als möglicher Baubeginn sei 2025 in Aussicht gestellt worden, so Welzel. „Wir sollten auch nicht ein Projekt gegen das andere ausspielen“, sagte er zu Gittel. Paul Gruschka (FW) erinnerte daran, dass man in seiner Zeit als Bürgermeister 2020 „alle Voraussetzungen geschaffen“ habe. „Warum es dann so lange gedauert hat, weiß ich nicht“. Nun jedoch werde ein positives Signal gesendet.

Zuvor hatte Welzel berichtet, dass das Bauvorhaben um etwa 20 Prozent reduziert worden sei. „Anpassungen an die globalen Rahmenbedingungen“ seien „logisch“, so Welzel. „Es ist zu begrüßen, dass Bewegung in das Projekt kommt.“ Ähnlich äußerten sich die meisten Rednerinnen und Redner. Auch Gittel war dafür, wenngleich er bedauere, dass die Arkaden nicht in der ursprünglichen Größe kommen. „Ist es noch ein Leuchtturm-Projekt?“, fragte Gittel und gab die Antwort gleich selbst: „Ja, das ist es aufgrund seiner exponierten Lage und seiner Architektur, aber es leuchtet nicht mehr so hell, wie es hätte leuchten können.“ Auch Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer sagte Unterstützung zu. „Bedauerlich ist, dass es keine Brauerei geben wird“, sagte sie zu den Reduzierungen. Auf der anderen Seite „ist es auch eine Kröte weniger, die wir schlucken müssen“. Dass das Bauprojekt mit zahlreichen Wohnungen „insgesamt kleiner wird, begrüße ich sehr“, so Hofer.

Zustand des Löwenbräu-Geländes in Bad Wörishofen sei „derzeit eine Zumutung“

Auch Christin Huber, die Fraktionssprecherin von Generation Fortschritt, lobte, dass die Löwenbräu-Arkaden „jetzt verschlankt und verjüngt“ worden seien. „Ich freue mich, dass es hoffentlich bald losgeht; der Platz derzeit ist eine Zumutung“. Die Details hatte zuvor Thomas Perschk vom Bauamt vorgestellt. Die geplante Brauerei entfalle vollständig, der Platz werde für Technikräume, Sozialräume und anders genutzt. Das geplante Café falle dafür etwas größer aus. Der geplante große Veranstaltungssaal entfalle ebenfalls. Stattdessen gebe es kleinere Tagungsräume. Statt der getrennten Ein- und Ausfahrt erhalte die Tiefgarage nun eine kombinierte Zufahrt. Dies werde damit begründet, dass durch den Wegfall des Veranstaltungssaales weniger Verkehr erwartet werde. Die Belieferung der Gastronomie erfolge nun komplett durch die Tiefgarage.

Bei der Parkplatzfrage spielt auch das Parkhaus am Sebastianeum eine Rolle

129 Parkplätze seien für das Projekt nötig, so Perschk. 118 davon würden auf dem Grundstück entstehen, der Rest im Parkhaus des Sebastianeums. Die Umplanung sei zulässig, man empfehle die Zustimmung, so Perschk. Baurecht bestehe ja bereits. Kritischer setzte sich Paola Rauscher (Grüne) mit dem Vorhaben auseinander. Sie erinnerte an Kneipps Zitat zur Einfachheit. „Jetzt gibt es aber wieder Luxuswohnungen am Kurpark“, sagte sie. 13 Wohnungen werden auf der sogenannten Luerswiese entstehen, sagte Perschk zu Rauschers Anfrage. Ottilia Trommer (CSU) wies darauf hin, dass dort vielleicht „Leute einziehen, die Geld haben, und deren Einkommenszuweisung hätten wir auch gerne“.

Paul Gruschka fordert, nun müsse auch die Stöckle-Straße gerichtet werden

Paul Gruschka forderte, die Stadt müsse sich nun anschließen und die Bürgermeister-Stöckle-Straße sanieren, damit „das zu einem tollen Projekt für Bad Wörishofen wird“. Bürgermeister Welzel stimmte zu und ergänzte das um die Fidel-Kreuzer-Straße: „Dann wird das richtig schmuck.“ Einen Beschluss zu den Straßen gab es aber in der Sitzung nicht. Der Stadtrat genehmigte allerdings die Tektur mit 19:2 Stimmen. Die Projektleitung hatte unserer Redaktion zuvor mitgeteilt, man freue sich, nach „diesen herausfordernden Zeiten nun einen neuen Weg gefunden“ zu haben, um das Projekt Löwenbräu zu realisieren. Betont wird: „Die Gastronomie wird weiterhin zentraler Bestandteil sein, um den Bewohnern und Besuchern von Bad Wörishofen ein ansprechendes und vielfältiges Angebot zu bieten.“ Man danke allen Nachbarn und Bürgern für die Geduld. „Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung und den Auswirkungen des Ukrainekrieges“ nehme das Projekt nun wieder Fahrt auf. „Aufgrund der erheblichen Verteuerung und der unsicheren Verfügbarkeit von Baumaterialien während der letzten Jahre wurde das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben“, heißt es weiter. „Nun wird ein Neustart in einer etwas verkleinerten Ausführung in Angriff genommen.“ Die „Neuausrichtung des Projekts soll den veränderten Marktbedingungen Rechnung tragen und gleichzeitig den Charme und die Qualität des ursprünglichen Vorhabens bewahren“.