Neugierig bleiben und viel Neues entdecken

Das neue Programmheft der Volkshochschulen Unterallgäu ist da. Unter dem Motto „Neugierig bleiben“ gibt es im Frühjahrs-/Sommersemester neben Altbewährtem auch viel Neues zu entdecken. Im Bereich Sprachen finden neben der Vermittlung der gängigen Fremdsprachen und dem mittlerweile etablierten Italienisch-Stammtisch auch Kochkurse auf Italienisch statt, bei denen gemeinsam gekocht, geplaudert und gegessen wird.

Der Unterallgäuer Kulturpass geht bei der VHS in die nächste Runde

Der Unterallgäuer Kulturpass geht in die nächste Runde und bietet insbesondere Zugezogenen, aber auch Heimatverbundenen die Möglichkeit, das Unterallgäu besser kennenzulernen. Im Sprachkurs „Schwäbisch für Reigschmeckte“ erlernen Interessierte die Grundlagen des hiesigen Dialekts mit vielen seiner Kuriositäten. In Kooperation mit der VHS Memmingen können Reisefreudige Schwaben auf einer besonderen Busreise kennenlernen. In der Naturtherme Bedernau wird wieder gekneippt, in Mindelheim Schwäbisch gekocht. Vorträge und eine Oster-Rallye bieten Interessantes über Geschichte und Brauchtum Schwabens.

Ein neues Augenmerk im Bereich Beruf liegt auf der digitalen Teilhabe für bislang weniger technikaffine und ältere Menschen. Das Spektrum reicht vom Internet-Einstieg bis zum Banking mit dem Handy. Diverse Kurse zum Thema Künstliche Intelligenz vermitteln Privatleuten, aber auch Kleinunternehmen, Handwerkern und Selbstständigen praktische und kostenfreie KI-Anwendungen. Kreative dürfen sich über Kurse zum Videoschnitt und die Arbeit mit dem Musikprogramm Cubase freuen.

Im Gesundheitsbereich gibt es wieder viele Bewegungsangebote in den Bereichen Entspannung, Gymnastik und Fitness. Hinzu kommen vielfältige Vortrags- und Workshop-Angebote für ein gesünderes Leben, zum Beispiel ein Workshop zum Thema „Burnout und Stressprävention für Alltag und Beruf“. Für alle, die sich im neuen Jahr vorgenommen haben, mit dem Laufen zu beginnen, bieten sich die „Slow Jogging“-Kurse besonders an.

Auch Tanzen wie bei „Dirty Dancing“ steht bei der Volkshochschule auf dem Progamm

Neben den gängigen klassischen Tänzen, Kreistänzen und Line Dance kommen in einem Salsa Special auch Dirty Dancing Fans auf ihre Kosten. Im neuen Geocaching-Kurs kann erlernt werden, wie man die Technik zu dieser besonderen „Schnitzeljagd“ nutzt und so die Heimat auf eine neue Art entdeckt. In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und den Unterallgäuer Werkstätten findet im Frühjahr wieder ein Kreativtag statt. Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene mit und ohne Einschränkungen können zusammen Dinge ausprobieren, wie mit Holz arbeiten, Cocktails mixen, Zumba oder virtuelle Welten mit einer VR-Brille entdecken. Bildungsberaterin Carolin Faulhaber gibt in einem kostenlosen Online-Kurs Tipps zum richtigen Bewerben. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit bietet sie ferner einen gebührenfreien Austausch zur beruflichen (Neu-)Orientierung an.

Das vollständige Angebot gibt es im Internet unter www.vhs-ua.de. Für Beratungen ist das VHS-Team in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/9124 und in Bad Wörishofen unter 08247/9925892 erreichbar. (mz)