Neues Baugebiet in Oberauerbach nimmt die letzte Hürde

Plus Warum sich Interessierte aber noch nicht für die neuen Bauplätze in Oberauerbach bewerben können.

Das geplante Baugebiet in Oberauerbach hat die letzten rechtlichen Hürden genommen. Der Mindelheimer Stadtrat stimmte einstimmig dem Satzungsbeschluss zu. Noch können sich aber Bauwillige nicht bei der Stadt um einen der 23 Bauplätze bewerben.