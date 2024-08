Totalschaden nach Zusammenstoß in Oberauerbach

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall in Oberauerbach am Mittwoch. An einer Einmündung zur Stettener Straße kollidierte der Wagen eines 82-Jährigen mit einem vorfahrtsberechtigten landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus Traktor und Güllefass. Der Mann und seine Beifahrerin wurden nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die unter Schock stehenden Senioren. Die Freiwillige Feuerwehr Oberauerbach leitete vorübergehend den Verkehr um und reinigte die Fahrbahn. (AZ)