Dieb stiehlt 2000 Euro aus Wohnung

Als er sein Weihnachtsgeld verstauen wollte, bemerkte ein Mann aus Oberrieden, dass er bestohlen wurde.

Eine unschöne Überraschung hat ein 24-Jähriger am ersten Weihnachtsfeiertag in Oberrieden erlebt: Als er etwas Weihnachtsgeld in eine Holzbox legen wollte, fiel ihm auf, dass daraus 2000 Euro gestohlen worden waren. Die Polizei sicherte an der Eingangstür Hebelspuren, die darauf hindeuten, dass in die Wohnung eingebrochen wurde. Als Tatzeitraum komme die Zeit zwischen dem 1. und dem 25. Dezember infrage. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen.