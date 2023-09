Elfjähriger wird bei Unfall auf Motocross-Strecke in Oberrieden verletzt

Ein elf Jahre alter Bub hat sich bei einem Unfall mit einer Motocross-Maschine verletzt. Er stürzte auf einer privaten Strecke bei Oberrieden.

Ein elf Jahre alter Bub wurde am Samstag auf einer Motocross-Strecke bei Oberrieden verletzt. Der Unfall habe sich um die Mittagszeit ereignet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Junge sei auf der privaten Strecke auf feuchtem Untergrund weggerutscht und gestürzt. Er habe sich leichte Verletzungen zugezogen, so die Polizei, unter anderem einen Knochenbruch. Der Elfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (mz)