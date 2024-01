Oberrieden

vor 33 Min.

Es geht um Glück, Vertrauen und natürlich um Musik

Plus Beim Jahreskonzert des Musikvereins Oberrieden stand der Abschied der Dirigentin im Mittelpunkt. Doch auch Musik und Unterhaltung kamen nicht zu kurz.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Sich nach vielen Jahren voneinander zu trennen, das ist meist eine emotionale Situation. Das zeigte sich auch beim traditionellen Jahreskonzert vom Musikverein Oberrieden. Immer am ersten und "dritten" Weihnachtsfeiertag finden die Konzerte statt. In diesem Jahr war es ein etwas trauriger Anlass: Dirigentin Marina Holzhey verabschiedete sich nach erfolgreichen elf Jahren. 2011 startete sie als Marina Beer und begann ihre musikalische Laufbahn an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Sie absolvierte die staatliche Abschlussprüfung 2013. Gleichzeitig begann sie das Studium „Bachelor of Music“ mit dem Hauptfach Blasorchesterleitung am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. 2018 schloss sie das mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Gleichzeitig studierte sie ebenfalls als „Bachelor of Music“ das Hauptfach Trompete, das sie 2019 ebenfalls erfolgreich abschloss. 2012 kam sie als 18-jährige Studentin zum Musikverein Oberrieden.

Bei dem ersten Abschiedskonzert bedankte sie sich dafür, dass die Musikerinnen und Musiker ihr die Chance gaben, als Dirigentin mit ihnen arbeiten zu können. Sie sagte: „… dass ihr mir das Vertrauen gegeben habt. Ohne diese Chance wäre meine Laufbahn sicherlich anders verlaufen. Ihr wart während meines Studiums immer das Orchester Nummer eins!“ Der Musikverein Oberrieden sei ein Verein mit einem tollen Vereinsleben: „Dafür ein herzliches Dankeschön!“ Es sei immer ein freundschaftliches Verhältnis gewesen, denn die Freundschaft sei ganz großgeschrieben worden, nicht nur im Musikalischen sei eine große Vertrautheit und starke Verbundenheit entstanden: „Das ist das große Glück, das ich heute mitnehmen kann.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen