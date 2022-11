Heiß auf das Galakonzert in Oberrieden

Das Bezirksjugendblasorchester probt diese Woche intensiv für den großen Auftritt in Oberrieden – und das in den Ferien. Warum die Jugendlichen das tun und wohin die Musik sie schon gebracht hat.

Das Fenster ist sperrangelweit geöffnet, die Sonne lacht herein und die Stimmung im Probelokal in Oberrieden ist bestens. „Weil’s einfach Spaß macht“, verbringen 60 Jugendliche trotz schönsten Wetters ihre Herbstferien drinnen, um sich für das Galakonzert am Samstag vorzubereiten. An den Notenständern kleben Zettel, auf denen in bunten großen Buchstaben die Vornamen der Musikerinnen und Musiker geschrieben stehen – das ist praktisch für die Dirigenten und macht das Gesamtbild gleich noch fröhlicher. Es macht ihnen nichts aus, jetzt eine ganze Woche lang teils von 9 bis 21 Uhr zu proben, ganz im Gegenteil: „Es war am ersten Probetag jeder ganz heiß drauf, dass es endlich losgeht“, erzählt Simone Huber. „Jeder hier ist hochmotiviert.“

Gemeinsam mit Stefanie Frey hat sie die organisatorische Leitung des Bezirksjugendblasorchesters (BJBO) inne. Nach dreijähriger Zwangspause ist die Freude bei allen Beteiligten besonders groß. Die Altersgrenze wurde ausnahmsweise etwas ausgedehnt, in diesem Jahr sind Musikbegeisterte unterschiedlicher Musikvereine von 14 bis 29 Jahren mit dabei.

Die Vorbereitungswoche in Oberrieden ist sehr intensiv

Da die Vorbereitungswoche sehr intensiv ist, teilen sich zwei Dirigenten das Zepter. Markus Peter und Andreas Seger haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Musikern und Zuhörern gleichermaßen Spaß machen soll. „Nach dreijähriger Pause war es uns ein Anliegen, wieder richtig Stimmung und Laune reinzukriegen“, sagt Peter und kündigt an, ein mitreißendes Potpourri aus traditionellen und modernen Stücken ausgewählt zu haben. Dass das anspruchsvolle Programm in wenigen Tagen von dem „bunt zusammengewürfelten Haufen junger, motivierter Leute“ intensiv einstudiert und dann gleich aufgeführt wird, mache besonders Spaß, erzählt Seger.

Doch was macht die Faszination für die Jugendlichen aus, ein Instrument zu spielen und viele Stunden mit Proben und Auftritten zu verbringen? Die 18-jährige Karina Fischer vom Musikverein Kirchheim liebt Musik. „Musik kann man in allen Lebenslagen nehmen – zum Entspannen, zum Frust rauslassen und zum Party machen“, sagt sie. Mit Zwölf habe sie angefangen, Tuba zu spielen, „weil mir Blasmusik schon immer gut gefallen hat und ich die tiefen Töne am liebsten mag“.

In Oberrieden gibt es Jugendtage zum Testen der Instrumente

Und wie finden Kinder das für sie richtige Instrument? „Bei uns gibt es beispielsweise Kinder- und Jugendtage, an denen die Instrumente vorgestellt werden“, erzählt der 21-jährige Jakob Döß von der Musikkapelle Oberrieden. Da darf man ausprobieren, ob’s klappt, und manchmal fällt die Wahl spontan aus praktischen Gründen: „Bei den anderen Instrumenten habe ich keinen Ton herausgebracht, aber bei der Tuba schon“, verrät er. Seit 13 Jahren hat ihn die Begeisterung nicht mehr losgelassen. Döß spielt gleich in mehreren Kapellen mit. „Gerade beim BJBO hat man viele im gleichen Alter, die die gleiche Leidenschaft haben“, sagt er. Dass man viele Leute kennenlernt und auch auf Reisen geht, findet er besonders spannend.

Das kann die 22-jährige Carina Frey von der Stadtkapelle Mindelheim bestätigen. Mit einer kleinen Abordnung der Musikkapelle Egg durfte sie besonders weit reisen: „Wir waren in China, in Shanghai und Peking“, erzählt sie begeistert. Mit der Oboe im BJBO mitzuspielen findet sie „voll cool, weil man viele Leute kennenlernt“, auch ihre besten Freunde habe sie über die Musik kennengelernt. Ein großer Vorteil sei auch, dass man das Hobby ein Leben lang ausüben kann, betonen die Dirigenten. „Wenn man schon lange Musik spielt, ist man scharf auf die Gänsehautmomente“, sagt Simone Huber. Und die gibt es beim BJBO immer wieder: „Wenn es funktioniert, ist es bombastisch, ein unbeschreibliches Gefühl.“

Das Galakonzert findet am Samstag, 5. November, um 19.30 Uhr in der Sporthalle Oberrieden statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.