Oberrieden

vor 23 Min.

Jubiläumskonzert zeigt: Blasmusik ist mehr als Polka und Walzer

Plus Zu ihrem zehnten Dirigentenjubiläum spornt Marina Beer ihre Musikanten aus Oberrieden zu Höchstleistungen an und beweist mit ihnen, wie vielfältig Blasmusik ist.

Von Wilhelm Unfried

Wer einen Blasmusikabend mit Polka und Walzer erwartet hatte, der wurde beim Jubiläumskonzert in Oberrieden enttäuscht. Marina Beer und ihre 54 Musikantinnen und Musikanten veranstalteten ein Feuerwerk moderner Blasmusik auf höchstem Niveau, bei dem jeder Mann und jede Frau und alle Register gefordert waren. Schon erstaunlich, was Beer, die im Alter von 17 Jahren vor zehn Jahren den Taktstock übernommen hatte, in dieser Zeit aus dieser Kapelle gemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

