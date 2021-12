Oberrieden

Künstler Rolf-Dieter Lenkewitz aus Oberrieden hat tausend Talente

Rolf-Dieter Lenkewitz ist ein Mann mit vielfältigen Talenten. Derzeit rüstget der in Oberrieden wohnende Künstler dieses alte Feuerwehrfahrzeug zu einem Wohnmobil um. Damit will er zusammen mit seiner Frau später als Rentner die Welt erkunden.

Plus Der Berliner Künstler Rolf-Dieter Lenkewitz war schon Forstarbeiter, Möbelpacker und Programmierer. Jetzt lebt er in Oberrieden und arbeitet er an einem großen Traum.

Von Johann Stoll

Ob Bäcker, Lehrer, Polizist oder Busfahrer: Die meisten Menschen üben ihren einmal erlernten Beruf bis zu ihrem Ruhestand aus. Aber es gibt auch andere, die scheinen gleich mehrere Leben gleichzeitig zu leben. Rolf-Dieter Lenkewitz aus Oberrieden gehört zu dieser seltenen Spezies mit besonderen Begabungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

