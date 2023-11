Oberrieden

12:12 Uhr

Oberrieden sieht sich für die Zukunft gut gerüstet

Plus Die Zahlen sind in Ordnung, der Zustand der Straßen nicht überall. Und dann hatte der Bürgermeister bei der Bürgerversammlung noch eine gute Nachricht.

Von Wilhelm Unfried

„Wir haben die angebotenen Zuschüsse genutzt und in den vergangenen Jahren viel gebaut“, sagte Bürgermeister Robert Wilhelm bei der Bürgerversammlung in Oberrieden. Dadurch werde der Schuldenstand zum Jahresende auf 2,5 Millionen steigen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2234 Euro entspreche. Positiv zu vermerken sei dagegen die Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 926.500 Euro.

Der Bürgermeister ging zu Beginn auf die wichtigsten Baumaßnahmen der vergangenen Jahre ein. Oberrieden sei nun in Sachen Gasleitungen und Glasfaser gut aufgestellt, wenn es auch noch kleinere Lücken gebe. Auch die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung seien auf dem neuesten Stand, sogar Spitzispui sei angeschlossen. Die Abwasserbeseitigung sei komplett in der Hand der Gemeinde. Zuletzt habe man die Leitung zum Hochbehälter erneuert, was auch dem Feuerschutz zugutekomme. Im Ortsteil Hohenreuten gebe es ein Fernwärmenetz, damit erfülle die Gemeinde schon zukünftige Anforderungen.

