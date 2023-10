Oberriedener Dorfjugend organisiert Maisernte wie in alten Zeiten

Die Dorfjugend von Oberrieden hat eine Oldtimer-Maisernte organisiert. Das Gerät, das drei Reihen in einem Zug erntet, war einst etwas Besonderes.

Der technische Fortschritt hat auch vor der Landwirtschaft nicht haltgemacht. Immer größere und effizientere Maschinen kommen hier mittlerweile zum Einsatz. Um die Technik vergangener Tage nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, organisierte die Dorfjugend in Oberrieden nun eine Oldtimer-Maisernte.

Maisernte in Oberrieden wie einst im Jahr 1977

Den größten Teil der Arbeit erledigte dabei ein Maishäcksler aus dem Jahr 1977. Diese Maschine war bereits in der Lage, drei Reihen Mais in einem Zug zu ernten. Eine Besonderheit dieses Gerätes ist, dass es am Heck des Traktors entgegen der Fahrtrichtung montiert wird, sodass die Ernte im Rückwärtsgang erfolgt. Unter ergonomischen Gesichtspunkten war dies sicherlich nicht unbedingt optimal, doch im Vergleich zu den ansonsten damals verbreiteten seitlich montierten Häckslern, die pro Fahrt lediglich eine einzige Reihe Mais ernten konnten, beschleunigte dies die Ernte doch erheblich.

Während die betagten Erntemaschinen zuverlässig wie eh und je ihre Arbeit erledigten, ließen sich zahlreiche Interessierte aus Oberrieden und Umgebung die Gelegenheit nicht entgehen, die altehrwürdigen Geräte noch einmal in voller Aktion zu bestaunen und am Feldrand zu fachsimpeln.