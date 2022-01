Ottobeuren

11:32 Uhr

Bald kann man von Ottobeuren aus wieder zu den Sternen blicken

Das Jahr 2022 hat besondere Himmelsereignisse zu bieten. Wer in der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren mehr über Sterne, Planeten und das Universum erfahren will, braucht noch Geduld: Wegen der Corona-Pandemie und der derzeit geltenden Auflagen können dort momentan keine Führungen angeboten werden. Das Bild zeigt die Beobachtungsplattform der Sternwarte und darüber die Milchstraße.

Plus In der zweiten Jahreshälfte 2022 werden am Himmel besondere Ereignisse zu beobachten sein. Zunächst ist aber Geduld gefragt, weil die Ottobeurer Sternwarte zu ist.

Von Verena Kaulfersch

Ein seltenes Zusammentreffen mehrerer Planeten, eine partielle Sonnenfinsternis im Oktober und vielleicht auch neue Erkenntnisse über die Anfänge unseres Universums: Das Jahr 2022 hat so einiges zu bieten. Darum sollen Besucherinnen und Besucher auch in der Volkssternwarte Ottobeuren wieder der Blick zum Himmel und zu den Sternen richten, sobald es die Pandemie-Entwicklung irgendwie zulässt, sagt Harald Steinmüller, Vorsitzender des Vereins Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren.

