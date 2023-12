Auf dem Krippenweg geht es durch Pfaffenhausen

In Schaufenstern, Kapellen und anderswo gibt es im Advent in Pfaffenhausen viel zu entdecken. Auch ein Aufreger von 1993 ist dabei.

Die Vorweihnachtszeit noch ein bisschen schöner gestalten, dafür zu sorgen, dass es in Pfaffenhausen noch mehr zu entdecken gibt, eine Einstimmung auf das große Fest: Das waren Gedanken des Pfarrgemeinderates und des Gewerbevereins aus denen die Idee für den Krippenweg entstand. 25 Stationen verteilt im Ortszentrum, aber auch im Gewerbegebiet beim Autohaus Bayer und am westlichen Ortsausgang bei der Lindenkapelle, zeigen eine große Vielfalt an unterschiedlichsten Krippenformen.

Eine 30 Jahre alte Krippe, die heute wieder sehr aktuell ist

Ein besonderes Ausstellungsstück ist im Schaufenster von Blumen Rampp zu sehen. Die Krippe mit überlebensgroßen Figuren von Peter Wagner aus Mindelheim hat bereits 1993 für Furore gesorgt, da die Gestaltung aus dem Rahmen fällt: Zu sehen sind unter anderem ein Jesuskind und ein Flüchtlingskind oder die Gestalt eines Klerikers, der die Augen vor dem Leid der Menschen verschließt. Denkanstöße sollte diese Krippe geben, die Figuren scheibenförmig aus Holz geschnitten und auf drei hintereinander liegenden großen Metallschienen befestigt, ein Hintereinander der Figuren, das räumliche Tiefe erzeugt.

Aus Metall ist die moderne Krippe im Fenster des Friseursalons von Charly und Rosi Haas. Foto: Ulla Gutmann

Seniorchefin Brigitte Fischer war diese Krippe immer in Erinnerung geblieben. Karlheinz Gänzer aus Nattenhausen half ihr, indem er die Einzelteile nach Pfaffenhausen transportierte und dann im Blumengeschäft montierte. Aber auch traditionelle Krippen sind zu sehen, wie die „Alpenländische“ aus dem Privatbesitz von Georg Schmid im Schaufenster der Bäckerei Schmid an der Hauptstraße, kleine geschnitzte und bemalte Figuren aus Holz, typische Szenen mit Stall und Tieren eingebettet in eine Landschaft, die die Bäckerfamilie selbst um die Figuren gebaut hat. Oder die Krippe im Fenster des Friseursalons Haas: Charly Haas (Seniorchef) und seine Frau Rosi haben die moderne Krippe aus rostigem Metall, die sonst ihr Wohnzimmer schmückt, im Schaufenster liebevoll dekoriert.

Die flächenmäßig größte Krippe schmückt wieder die Pfarrkirche St. Stephan. Sie ist über die ganze Breite des Kirchenschiffes aufgebaut. Der Pfaffenhauser Krippenweg ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet, lädt ein, einen Spaziergang durch den Ort zu machen, zu bewundern und zu staunen.

Für Kinder gibt es in Pfaffenhausen eine Krippen-Rallye

Alle Fenster und Darstellungen können jederzeit besichtigt werden. Eine Ausnahme bildet die Grotte in der Ulrichskapelle beim Ringeisenwerk. Sie ist täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen. Besonders reizvoll ist der Besuch in den Abendstunden, wenn die Krippen beleuchtet sind. Für Kinder gibt es eine Krippenrallye mit vielen Rätselstationen. Das Raiffeisen-Café hat zusätzlich an den Adventssonntagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem findet am Sonntag, 10. Dezember, ein Adventskonzert in der Pfarrkirche. St. Stephan statt. Beginn ist um 15.30 Uhr.