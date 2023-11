Betrunkener Autofahrer rammt einen Baum

Ein Mann wurde bei dem Unfall verletzt und die Polizei machte noch einen besonderen Fund.

Bei einem Unfall in auf der B16 bei Pfaffenhausen ist am Sonntag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Wagen saßen zwei Männer, von denen eine leicht verletzt wurde. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer mit mehr als zwei Promille Alkohol am Steuer saß. Außerdem fanden die Beamten im Auto ein verbotenes Messer. Der Fahrer muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen. (mz)