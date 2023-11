Der Advent beginnt und "Pfaffenhausen leuchtet" wieder

Vorweihnachtliche Stimmung und viele Aktionen locken am Freitag wieder nach Pfaffenhausen. Die Hauptstraße entlang sorgt ein Lichterzauber für Wohlfühlatmosphäre.

Mit der Kälte kommt auch die besinnlichen und ruhigen Tage. Zu dieser vorweihnachtlichen Zeit gehören auch die vielen Weihnachtsmärkte der Region. Den Startschuss für die Adventszeit gibt der Markt Pfaffenhausen wieder mit „ Pfaffenhausen leuchtet“ am Freitag, 1. Dezember. Die ganze Hauptstraße entlang sorgt ein Lichterzauber für Wohlfühlatmosphäre und Weihnachtsstimmung. Der ganze Ort ist auch heuer wieder auf den Beinen, um den Gästen eine große Vielfalt zu bieten.

Bereits seit 2004 gibt es die Veranstaltung im Marktflecken, die jedes Jahr von der Handels- und Gewerbevereinigung auf die Beine gestellt wird. Geschenkideen, Gewinnspiele, kleine und große Mitbringsel sowie Aktionen bieten die vielen Geschäfte, die an diesem Freitag bis 21 Uhr geöffnet haben. Daneben sorgen verschiedene Musikgruppen für weihnachtliches Flair.

Die "Laibla-Königin 2023" wird in Pfaffenhausen gekürt

Den ganzen Tag gibt es Sonderaktionen der Geschäfte. Bereits ab 14 Uhr verkostet eine Jury in der Raiffeisenbank Plätzchen und kürt die „Laibla-Königin 2023“. Um 17.30 Uhr ist es dann so weit und die neue Laibla-Regentin wird bekannt gegeben. Zuvor kann dort dem Kinderchor Pfaffenhausen gelauscht werden.

Der Pfarrgemeinderat hat heuer den Pfaffenhausener Krippenweg gestaltet. In vielen Geschäften, der Pfarrkirche St. Stephan sowie an anderen Standorten sind Krippen ausgestellt, die abends beleuchtet sind. Ab 16 Uhr läuft ein Orgelspieler durch den Ort und an den verschiedenen Weihnachtsständen gibt es allerlei Köstlichkeiten. Auf dem Vorplatz des Gasthauses Krone dreht ein Nostalgie-Kinderkarussell seine Runden. Die Musikkapelle Pfaffenhausen sorgt ab 17 Uhr mit weihnachtlichen Liedern für passendes Ambiente. Witzige Luftballontiere gibt es in der Kinderkiste und wer im Engelpostamt einen Wunschzettel ans Christkind abgibt, erhält neben einem Erinnerungsfoto auch eine kleine Überraschung. Ein Weihnachtsmärchen erzählt Martina Mayer-Lauingen um 18 Uhr in der Schranne und vor Friseur Haas spielt die Musikband „frisch geschnitten“.

Zum krönenden Abschluss erstrahlt ein Feuerwerk über Pfaffenhausen

Ab 18.30 Uhr findet im halbstündigen Rhythmus eine 15-minütige Feuershow an der Raiffeisenbank statt. Besinnlichen Chorgesang gibt es ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche. Vocal Total aus Mindelheim singt für die Kartei der Not. Der Titel des Konzerts lautet „Der Engel des Herrn“. Der Schrannentreff mit den UHU-Rocker im Heimathaus beginnt um 20 Uhr und pünktlich um 21 Uhr wird der Marktflecken beim großen Abschlussfeuerwerk am Viehmarktplatz hell erleuchtet. Die Hauptstraße ist am 1. Dezember von 16 bis 21 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

