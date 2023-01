Pfaffenhausen

Doppelte Premiere beim Konzert der Musikkapelle Pfaffenhausen

Das Kirchenkonzert der Musikkapelle Pfaffenhausen in der Pfarrkirche St. Stephan honorierten die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen mit lang anhaltendem Applaus.

Plus Die Musikkapelle Pfaffenhausen gibt ihr erstes Konzert in diesem Jahr mit ihrem neuen Dirigenten. Die "staade Zeit" musste deshalb ausfallen.

Von Maria Schmid

„Ich habe die Seiten gewechselt“, schmunzelte Dirigent Florian Faulhaber beim Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Stephan in Pfaffenhausen. Er saß viele Jahre als Saxophonist inmitten seiner Musikerkolleginnen und -kollegen vom Musikverein Pfaffenhausen. Im Mai 2022 wurde er nach erfolgreich abgeschlossener Dirigentenausbildung dann der Neue am Pult seiner Kapelle und leitete nun erstmals das Kirchenkonzert.

