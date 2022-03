Dreijähriges Kind rennt in fahrendes Auto

Zunächst war das Kind mit seinem Vater und seinem Bruder am Straßenrand stehen geblieben, um ein Auto vorbeifahren zu lassen. Doch plötzlich lief es los.

Glück im Unglück hatte ein dreijähriges Kind am Mittwoch in Pfaffenhausen. Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder wollte es offenbar die Memminger Straße überqueren. Die drei warteten am Straßenrand, um ein Auto vorbeifahren zu lassen, als das Kind plötzlich auf die Straße rannte.

Das Kind kam bei dem Unfall in Pfaffenhausen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon

Weil der Fahrer langsam fuhr und schnell nach links auswich, so die Polizei, wurde das Kind nicht frontal erfasst. Außerdem zog es sein Vater geistesgegenwärtig zurück. Es wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mz)