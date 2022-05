Es gibt einen Bürgermeister-Kandidaten für Pfaffenhausen

Nach dem überraschenden Tod von Franz Renftle haben beide Gruppierungen im Marktrat in Pfaffenhausen einen Bürgermeister-Kandidaten gesucht - und gefunden.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger in Pfaffenhausen am 17. Juli zur Wahl gehen, werden sie aller Voraussicht nach keinen leeren Stimmzettel erhalten. Denn beide im Marktrat vertretenen Gruppierungen haben sich bei ihren jeweiligen Treffen am Donnerstagabend auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, den sie ins Rennen schicken wollen.

Weil er seine Kandidatur noch mit dem Arbeitgeber klären möchte, soll sein Name in der Öffentlichkeit vorerst geheim bleiben. Nur so viel: Er sei erfahren, "einer vom Ort" und in Pfaffenhausen engagiert, erklärte Benjamin Scheifele ( CSU/ Freie Wähler), der den Bewerber als einen "sehr, sehr guten Kandidaten" bezeichnete. Stephanie Albrecht von der Unabhängigen Bürgergemeinschaft (UBG) spricht ebenfalls von einem "Glücksfall".

Der Bürgermeister-Kandidat habe eine emotionale Bindung zu Pfaffenhausen

Nach der schwierigen und traurigen Situation durch den erschreckend plötzlichen Tod von Bürgermeister Franz Renftle blicke man wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Der Kandidat sei in der Vergangenheit bereits politisch aktiv gewesen und "ein UBGler". Er sei seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert und habe eine emotionale Bindung zum Ort, so Albrecht.

Sowohl die Unabhängige Bürgergemeinschaft (UBG) als auch die Gruppierung CSU/Freie Wähler im Marktrat seien unabhängig voneinander auf den Kandidaten zugegangen, schildert Scheifele. Der habe sich in einem ersten Gespräch aufgeschlossen gegenüber der Kandidatur gezeigt, um etwas Bedenkzeit gebeten, um die Sache mit der Familie zu klären, und dann zugesagt.

Der Bewerber ums Pfaffenhausener Bürgermeister-Amt wird von beiden Gruppierungen untertstützt

Beide Gruppierungen haben sich in ihren Sitzungen am Donnerstagabend jeweils geschlossen hinter den Bewerber gestellt, berichten Albrecht und Scheifele. Der Rückhalt aus beiden Lagern sei dem Kandidaten auch wichtig gewesen, so Scheifele. Dass so schnell ein so guter Bewerber gefunden worden sei, ist in seinen Augen ein "sehr starkes Zeichen nach außen".

Auch der jetzt überraschend verstorbene Bürgermeister Franz Renftle war 2016 von beiden im Marktrat vertretenen Gruppierungen aufgestellt worden. Bei der Bürgermeisterwahl im Januar 2017 erhielt er 93 Prozent aller Stimmen.

In zwei Nominierungsversammlungen soll der Bürgermeister-Kandidat offiziell aufgestellt werden

In einem nächsten Schritt soll der Kandidat offiziell nominiert werden. Die Nominierungsversammlung von CSU/Freie Wählern findet am Mittwoch, 18. Mai, um 20 Uhr im Gasthaus Goldener Stern statt. Die Nominierungsversammlung der Unabhängigen Bürgergemeinschaft (UBG) ist am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr, ebenfalls im Gasthaus Goldener Stern.

An beiden Veranstaltungen dürfen alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen und sich in die jeweiligen Unterstützungslisten eintragen. Theoretisch könnte sich auch noch ein weiterer Kandidat oder eine weitere Kandidatin bei den Versammlungen nominieren lassen - oder er oder sie veranstaltet eine eigene Nominierungsversammlung.