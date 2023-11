Pfaffenhausen

13:41 Uhr

Faszination Porsche: Begeisterte Fans tauschen sich in Pfaffenhausen aus

Plus In Pfaffenhausen kamen Porschefans von Hamburg bis in die Schweiz zusammen - natürlich mit dem Auto. Zu sehen gab es auch die eine oder andere Rarität.

Von Ulla Gutmann Artikel anhören Shape

Zahlreiche Porschefreunde aus dem deutschsprachigen Raum haben sich in Pfaffenhausen getroffen - angereist waren sie natürlich mit dem Auto. Organisiert wurde das Treffen über die Community Boxerbrunch. Sie wurde vor dreieinhalb Jahren in München gegründet: Vorbild waren Gruppen in Kalifornien, die sich mit ihren Autos zum Kaffeetrinken am Wochenende treffen ("cars and coffee"), zum geselliger Austausch mit Benzingesprächen, wie die Organisatoren Johannes Geissler und Dominic Suchner erklärten.

Johannes Geissler und Dominic Suchner sind die Organisatoren von Boxerbrunch mit inzwischen rund 700 Mitgliedern. Foto: Ulla Gutmann

Boxerbrunch ist ein Zusammenschluss von inzwischen 700 begeisterten Porschefans, ohne feste Bindung, ohne Jahresbeitrag. Infos zu Treffen gibt es online. Zu Ruf nach Pfaffenhausen waren Porschefahrer aus Hamburg, der Schweiz, aus München, Ulm und Böblingen gekommen. Viele Raritäten gab es zu bestaunen, wie gut gepflegte Modelle aus den 60er-Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen