Herausforderungen und besondere Projekte: So geht es der Firma Raico

Plus Die Firma Raico hatte durch Corona einige Hürden zu nehmen – und schloss besser ab als erwartet. Auf ein Projekt ist man in Pfaffenhausen besonders stolz.

Stolz und Dankbarkeit fühlen Albert Inninger und Manfred Hebel, wenn sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, vor allem im Bezug auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Pfaffenhausener Firma Raico. „Trotz aller Schwierigkeiten, die Corona mit sich brachte, konnten wir unser Unternehmen bislang sehr gut durch die Pandemie führen“, sind sich die beiden Geschäftsführer des Gebäudehüllen-Spezialisten einig. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt den Erfolg.