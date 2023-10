Ladendieb wirft mit Flaschen nach Personal

In Pfaffenhausen wurde zwei Männer beim Ladendiebstahl ertappt. Einer von ihnen konnte flüchten.

In einem Verbrauchermarkt in Pfaffenhausen sind am Mittwochvormittag zwei Männer beim Ladendiebstahl ertappt worden. Weil sie zu flüchten versuchten, wollte das Personal die beiden im Verkaufsraum einschließen. Wie die Polizei mitteilt, konnte einer der Männer jedoch flüchten, weil er mit Flaschen nach dem Personal warf. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden. Den zweiten Tatverdächtigen nahm die Polizei fest. (mz)