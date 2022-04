Pfaffenhausen

vor 34 Min.

Nachruf: Franz Renftle packte die Dinge an

Plus Der plötzliche Tod von Bürgermeister Franz Renftle hat auch außerhalb Pfaffenhausens sehr berührt. Mit seiner Art hat er viele Menschen erreicht.

Von Melanie Lippl

Als Franz Renftle im November 2017 seine erste Bürgerversammlung in der Aula abhielt, hätte man meinen können, er habe noch nie etwas anderes getan – so selbstverständlich stand der neue Bürgermeister vor den Pfaffenhausenerinnen und Pfaffenhausenern und präsentierte in freier Rede die wichtigsten Themen. Kurzweilig, mit einer Prise Humor und dennoch bestens eingearbeitet. Dabei hatte er noch ein Jahr zuvor ein ganz anderes Leben geführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen