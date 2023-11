Pfaffenhausen leuchtet 2023: Programm mit Laibla-Königin, Konzert und Feuerwerk

"Pfaffenhausen leuchtet" läutet 2023 wieder den Start in die Adventszeit ein. Neben einem Benefizkonzert, einer Krönung und einem Feuerwerk ist viel geboten.

Einen idyllischeren Start ins erste Adventswochenende als bei der beliebten Veranstaltung " Pfaffenhausen leuchtet" kann man sich kaum vorstellen. Hier erfahren Sie alles über die Attraktionen im Ort, den Termin und das Programm der Veranstaltungen, die der "Handels- und Gewerbeverein Pfaffenhausen und Umgebung" organisiert.

Termin von "Pfaffenhausen leuchtet" 2023

"Pfaffenhausen leuchtet" findet in diesem Jahr am Freitag, 1. Dezember statt. Von 16 bis 21 Uhr ist die Hauptstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt, viele Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet. Es gibt Ausstellungen, Vorführungen, Unterhaltung und weihnachtliche Spezialitäten.

Wahl der Laibla-Königin 2023 in Pfaffenhausen

Auch in diesem Jahr wird wieder eine Laibla-Königin gesucht: Ab 14 Uhr bewertet die Jury in der Raiffeisenbank die Plätzchen der Bewerberinnen, anschließend können die Besucher das Gebäck verkosten. Um 17.30 Uhr findet in der Raiffeisenbank dann die Proklamation der neuen Laibla-Königin statt.

Das ist bei "Pfaffenhausen leuchtet" ganztags geboten

Friseurteam Wagner: Strähnchen einschweißen von 13 bis 18 Uhr

DIN A 4: Advents-Candle-Light-Shopping beim Glas Weihnachtstee

Weißenhorn SchuheL. Advents-Candle-Light-Shopping beim Glas Weihnachtstee

SchuheL. Advents-Candle-Light-Shopping beim Glas Weihnachtstee Raumaustattung Probst: Traditioneller Kissenbasar mit Apfelpunsch und Lebkuchen

Pfarrkirche: Pfaffenhausener Krippenweg

Blumen Rampp: Candle-Light-Shopping in weihnachtlichem Ambiente (bis 20 Uhr)

St. Josefs-Apotheke: Holzdesign aus der Region: Reinhard Möhring stellt selbstgemachte Holzarbeiten zum Verkauf aus; ein Glücksrad voller Düfte

stellt selbstgemachte Holzarbeiten zum Verkauf aus; ein Glücksrad voller Düfte Raiffeisen-Café: Punsch, Cafe & Gebäck

Aral-Tankstelle Lampert: Plätzchen, Glühwein u. Punsch (ab 15 Uhr)

Programm bei "Pfaffenhausen leuchtet" ab 16 Uhr

Der Orgelspieler läuft durch den Ort (bis 19 Uhr)

Gasthaus Stern: Stern-Spezialwurst, Bockwurst, Steaksemmel, Glühwein

Weihnachtsmarkt im Leinauer-Hof: Heißer Caipi, Kartoffellocken (Musikkapelle Pfaffenhausen ); Pizza, Flammkuchen, Glühwein ( TSV Pfaffenhausen ); Plätzchen u. Bastelarbeiten der Kita-Kinder (Kindergarten Pfaffenhausen ); Popcorn u. Selbstgebasteltes (Juze Pfaffenhausen ); Alles aus Wolle und Garn von Kopf bis Fuß für Groß und Klein ( Uschi Mader ); Ballonkünstler Ritchie; Näharbeiten, Stofftiere, Taschen u. kleine nützliche Gegenstände (Ulrikes Hobby-Atelier); Dekoratives aus Holz

); Pizza, Flammkuchen, ( ); Plätzchen u. Bastelarbeiten der Kita-Kinder (Kindergarten ); Popcorn u. Selbstgebasteltes (Juze ); Alles aus Wolle und Garn von Kopf bis Fuß für Groß und Klein ( ); Ballonkünstler Ritchie; Näharbeiten, Stofftiere, Taschen u. kleine nützliche Gegenstände (Ulrikes Hobby-Atelier); Dekoratives aus Holz Allianz Hampp und Sutter: Kostenloser Weinausschank in unserem gemütlichen Innenhof

Schindlerhaus: Glühmost, Kinderpunsch, Schnaps, Schnitzelburger(Feuerwehr Pfaffenhausen)

Gasthaus Krone: Nostalgie-Kinderkarussell (Handels- und Gewerbeverein)

gegenüber Bäckerei Sesar: Schokofrüchte und Weihnachtsköstlichkeiten von Kreischer Früchte

DRW: Ausstellung von Bildern des Malwettbewerbs, Glücksrad, Schreibgespräch u. interaktive Sozialraumanalyse (Pfarrgemeinderat)

Rathaus: Foodtruck by Phils BBQ

St. Josefs-Apotheke: Original Feuerzangenbowle (Handels- und Gewerbeverein)

Viehmarktplatz: Apfelküchle

Raiffeisenbank: Adventsstimmung im Außenbereich der Raiffeisenbank; Hüttenzauber bei Glühwein, Kinderpunsch, heißer Lillet u. Gyrossuppe (bis 20 Uhr), Raiffeisen-Glücksrad (bis 20 Uhr)

Das ist ab 17 Uhr bei "Pfaffenhausen leuchtet" geboten

Einzelne Stationen: Musikalische Weihnachtsstimmung (Musikkapelle Pfaffenhausen ) (bis 19 Uhr)

) (bis 19 Uhr) Metzgerei Leinsle: Würstlestand, Glühwein u. Kinderpunsch , Lagerfeuer

Leinsle: Würstlestand, u. , Lagerfeuer KidsCorner: Waffeln u. Apfelpunsch (Kindergarten Salgen )

) Kinderkiste: Luftballontiere mit Tim & Flo (bis 19 Uhr)

Sparkasse: Engelspostamt; Jedes Kind erhält bei Abgabe eines Wunschzettels eine kleine Überraschung u. ein Erinnerungsfoto (bis 19 Uhr)

Gasthaus Krone: Fischküchle und Heringssemmel (Fischereiverein Pfaffenhausen )

) ehemalige Bäckerei Sesar: Leuchtstäbe für den guten Zweck zugunsten der Sabine-Adelwarth-Stiftung

Sesar: Leuchtstäbe für den guten Zweck zugunsten der Sabine-Adelwarth-Stiftung gegenüber St. Josefs-Apotheke: Apfelküchle u. Bratapfellikör (Pfaffelonia)

Raiffeisenbank : Kinderchor Pfaffenhausen

Das Abendprogramm von "Pfaffenhausen leuchtet"