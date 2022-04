Trauer in Pfaffenhausen: Ludwig Notz ist tot

Plus Der ehemalige Bürgermeister von Pfaffenhausen ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

„Engagiert und unermüdlich, verantwortungsbewusst und leidenschaftlich, aber auch gelassen“, so wurde Ludwig Notz beschrieben, der viele Jahre Bürgermeister in Pfaffenhausen war und jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist.