Pfaffenhausen

18:00 Uhr

Viel Applaus für den Musikverein und ein Konzert-Ende mit Ohrwurm

Die Musikanten des Musikvereins Pfaffenhausen beim Jahreskonzert in St. Stephan.

Plus Ob Strauß oder Comedian Harmonists: Der Musikverein Pfaffenhausen sorgte mit seiner abwechslungsreichen Musikauswahl für ein kurzweiliges Jahreskonzert.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Mit einem unverwechselbaren Ohrwurm beendete der Musikverein Pfaffenhausen sein abwechslungsreiches Jahreskonzert: Kein Marsch, keine Polka und auch kein Walzer waren da zu hören. Dirigent Fabian Faulhaber hatte bei seinem zweiten Jahreskonzert das heitere, musikalische Schmankerl bis zum Ende aufgehoben, das bei Fans der Zeichentrickserie "Der rosarote Panther" Erinnerungen weckte. Wie klang jeweils das Ende einer Episode? „Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss?“ Die Blaskapelle schwieg. Der Dirigent drehte sich zum Publikum in der Pfarrkirche St. Stephan um und rief ihm zu: „Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage!“

Das wünschen sich gewiss alle Gäste. Auf jeden Fall hat ihnen das Konzert so gut gefallen, dass sie wohlverdienten, kräftigen Applaus spendeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen