Viel gute Laune am Tag der Pflege im Seniorenzentrum St. Anna

Plus Vor 203 Jahren wurde die Krankenpflegerin Florence Nightingale geboren. Zu diesem Anlass feiern die Mitarbeitenden des Seniorenzentrums St. Anna ihren Beruf.

Nicht alle können dabei sein und viele sind nach fünf Minuten schon wieder verschwunden. Wie anspruchsvoll und zeitintensiv die Pflegearbeit ist, verdeutlicht selbst dieser kurze Moment des Feierns. Mit bunten Luftballons in der Hand und einem Lächeln im Gesicht stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. Anna auf der Wiese vor dem Haus und blicken hinauf zum Fenster in die Kamera. Oben steht eine ältere Dame mit Rollator. "Hat jemand Geburtstag?", fragt sie. "Nein, wir feiern den Tag der Pflege", erklärt ihr Veronika Michels und knipst. Kurz darauf schwirren die meisten Pflegenden aus, um sich wieder um ihre Patienten zu kümmern.

Eigentlich hat tatsächlich jemand Geburtstag. Florence Nightingale wäre heute 203 Jahre alt geworden. Die britische Krankenschwester gilt als Vordenkerin der modernen Pflege. Sie war die Erste, die den Beruf eines Arztes von dem einer Pflegekraft unterschieden und eigens theoretisiert hat. Ihr zu Ehren feiert das Seniorenzentrum diesen besonderen Tag, an dem sie die Arbeit der Menschen würdigen und auf Probleme aufmerksam machen wollen.