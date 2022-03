Pfaffenhausen

vor 2 Min.

Zwei „Luxuswohnungen“ für Pfaffenhauser Störche

Plus Ein Funkmast in Pfaffenhausen wurde modernisiert und dabei gab es auch eine Umzugsaktion.

Von Ulla Gutmann

Je höher, desto besser – von oben hat der Storch einen guten Überblick was unten im Ort alles los ist. So haben in den vergangenen Jahren Weißstorchpaare Nester auf dem hohen Funkturm mitten in Pfaffenhausen gebaut, und obwohl die bisherigen drei Nester im Februar 2019 entfernt wurden, haben im selben Jahr erneut zwei Paare dort oben ein Zuhause für ihren Nachwuchs geschaffen.

