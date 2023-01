Zwei Menschen bei Unfall auf der B16 nahe Pfaffenhausen verletzt

Auf der B16 zwischen Pfaffenhausen und Loppenhausen prallen zwei Autos zusammen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B16 zwischen Pfaffenhausen und Loppenhausen wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt.

Auf Höhe der St. Wendelin-Kapelle wollte am Freitagnachmittag eine 66-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Richtung Breitenbrunn abbiegen. Dabei habe sie ein entgegenkommendes Auto übersehen, berichtet die Polizei am Samstag. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Aufprall verletzt, glücklicherweise aber nicht schwer.

Beide Autos mussten nach dem Unfall auf der B16 zwischen Pfaffenhausen und Loppenhausen abgeschleppt werden

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Leitplanke der B16 wurde durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf etwa 40.000 Euro. Die 66-Jährige müsse mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. (mz)

